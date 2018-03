Côte d’Ivoire/ Les points focaux du ministère de l’Intérieur formés sur la méthode GAR

Les points focaux du ministère de l’intérieur formés sur la méthode GAR

Abidjan, 06 mars (AIP)- Vingt-neuf agents issus des Directions générales et des Structures sous-Tutelle du ministère de l’Intérieur et de la sécurité bénéficient d’un atelier de formation, du lundi au jeudi, à Yamoussoukro, afin de renforcer de leurs capacités en Gestion axée sur les résultats (GAR) y compris en Planification stratégique et en suivi-évaluation, a-t-on appris, dans une note transmise à l’AIP. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique du Ministre Sidiki Diakité, en charge de la Sécurité et de l’Intérieur, et de la Direction des Etudes, de la Programmation du Suivi-Evaluation (DEPSE) Ce sont, au total, 29 agents issus des Directions Générales et des Structures Sous-Tutelle du Ministère de l’intérieur...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.