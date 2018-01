Côte d’Ivoire/ Les personnels du lycée moderne de Bouna exhortés à plus de cohésion

Les personnels du lycée moderne de Bouna avec le proviseur Diarra habiba

Bouna, 19 jan (AIP)- Le proviseur du lycée moderne de Bouna, Diarra Abiba a exhorté l’ensemble de ses collaborateurs à faire preuve de plus de cohésion, attitude dont elle entend faire une marque qui va caractériser le vécu au sein de l’établissement. Lors de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, mercredi, Mme Diarra a notamment déploré certains comportements notamment la délation, l’hypocrisie qui entachent la franche collaboration entre les différents personnels. Elle a appelé à bannir ces attitudes peu constructives. « Je veux tout simplement croire que nous avons compris que le vivre-ensemble est la chose la mieux partagée et que nous ferons désormais en sorte que la sincérité et la franchise dans la concorde règnent dans ce lycée »,...

