Côte d’Ivoire/ Les personnels de la DREN Bouaké 2 souhaitent le meilleur pour leur supérieur hiérarchique

Le DREN Bouaké 1. Pongatié Abraham, recevant les vœux en lieu et place de son collègue de Bouaké 2

Bouaké, 1er fév (AIP)-L’ensemble des personnels de la Direction régionale de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la Formation professionnelle de Bouaké2 souhaitent une pleine santé et la sérénité à leur supérieur hiérarchique, le directeur régional, Lassina Sylla, pour la nouvelle année. Par la voix de leur porte-parole, par ailleurs Inspectrice de l’enseignement primaire (IEP), Gilberte Adiko, les collaborateurs du DREN Bouaké 2 lui ont adressé leurs vœux de nouvel an en souhaitant un raffermissement de leur collaboration avec lui pour l’atteinte des objectifs. Le DREN Bouaké1, Pongatié Abraham Sanogo, représentant son collègue souffrant, s’est réjoui de la tenue de cette cérémonie qui, selon lui, démontre que la famille éducative existe...

