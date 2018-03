Côte d’Ivoire/ Les peintres cambrioleurs de Bobi (Séguéla) condamnés à 10 ans de prison

La section de tribunal de Séguéla

Séguéla, 1er mars (AIP) – Koné Adama et Bakayoko Mohamed, deux jeunes peintres résidant à Séguéla et partis commettre un cambriolage dans la nuit du 17 au 18 février à Bobi, sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de département, ont été condamnés mercredi, à 10 années de prison par les juges de la section de tribunal de Séguéla. Les scélérats, au nombre de trois dont leur tuteur Koné Ahmed qui a pu prendre la tangente, ont été trahis par un bidon vert contenant de l’essence et transporté à moto qu’ils sont allés vendre au petit matin, après leur forfait. Aperçus par leurs victimes alors qu’ils s’en allaient avec le bidon vert, ils sont assaillis de questions et finissent par passer à table, indiquant même l’endroit où...

