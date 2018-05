Côte d’Ivoire/ Les pays de l’UEMOA adoptent un plan d’actions sous régional de 370 milliards de FCFA à investir dans la santé et le social

Des ministres de l'UEMOA à Abidjan

Abidjan, 05 mai (AIP)- Les ministres en charge de la Santé, du Social et des Finances, dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), réunis vendredi, à Abidjan, ont adopté un plan d’action sous régional pour l’investissement dans les ressources humaines de la santé et du social dont le budget global est évalué à 369 340 357 606 francs CFA sur les cinq prochaines années. Ce montant, selon une note d’information transmise samedi, à l’AIP, prend en compte des investissements dans les infrastructures par le renforcement des capacités des écoles de formations des agents de la santé, le renforcement des capacités des enseignants et l’amélioration des programmes, le renforcement de soins de santé primaire et le renforcement des systèmes...

