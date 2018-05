Côte d’Ivoire/ Les participants à un atelier instruisent leurs communautés respectives à Bouna

Les participants à un atelier organisé du 17 au 19 avril à Bouna

Bouna, 06 mai (AIP) – Les participants à un atelier organisé par le ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité du 17 au 19 avril à Bouna sur les mécanismes de gestion et de prévention de conflits, ont répercuté cette formation au niveau de leurs communautés respectives. Cet atelier financé par le Fonds des Nations Unies pour le Développement (UNFPA) visait à renforcer les capacités des comités de paix et de veille, des espaces amis des femmes pour la paix sur les mécanismes de gestion de conflits, des violences basées sur le genre, la collecte et la gestion des données y afferents, à Bouna. A l’issue de cette formation, plusieurs participants ont procédé à sa restitution dans les différentes communautés. Et c’est bien...

