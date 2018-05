Côte d’Ivoire/ Les opportunités du marché chinois présentées aux productrices de vivriers de Tiassalé

M. M'Bolo Martin rencontre des femmes du secteur vivrier de Tiassalé, le 05 mai 2018 à N'Douci

Tiassalé, 06 mai (AIP) – Les opportunités qu’offre le marché chinois ont été expliquées samedi au foyer des jeunes de N’douci aux femmes du secteur du vivrier et de l’élevage du département de Tiassalé. Le président du conseil régional de l’Agneby – Tiassa, M’bolo Martin, a profité de la sortie officielle de la future société coopérative des femmes des secteurs du vivrier et de l’élevage du département de Tiassalé pour présenter M. Michel Zieng, le président du Réseau international sino-ivoirien et de trading, comme étant l’interface entre le conseil régional de l’Agneby – Tiassa et la République populaire de Chine, dans le cadre de la création de la plateforme d’échanges économiques du PK 109 de l’autoroute...

