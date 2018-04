Côte d’Ivoire/ Les officiers de l’OIPR du Bounkani satisfaits de la formation sur la procédure judiciaire

Des officiers de l'OIPR dans la région du Bounkani

Bouna, 27 avr (AIP)-Les officiers de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) du Bounkani sont satisfaits de la formation animée par le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, Ettien Tiémélé, en matière de procédure judiciaire, a fait remarquer le coordonnateur de la brigade mobile, le commandant Touré Joseph. Selon l’officier supérieur, cette formation de quatre jours et qui a pris fin jeudi leur a donné des rudiments nécessaires leur permettant désormais à enclencher de façon optimale, une procédure judiciaire. « Nous avons appris des techniques plus performantes en matière de perquisition, saisie, d’audition et de rédaction de procès verbal », a-t-il souligné. C’est pourquoi, il a salué au nom des officiers, le substitut...

