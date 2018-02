Côte d’Ivoire/ Les municipales et régionales de 2018 sont comme un entraînement (Cadre du RDR)

Bouaké Fofana lors de son discours

Prikro, 03 fév (AIP)- Le secrétaire national chargé de la lutte contre la cherté de la vie du Rassemblement des républicains (RDR, parti au pouvoir) a précisé que les municipales et régionales de 2018 sont comme »un entraînement » avant les présidentielles de 2020. Conduisant vendredi une délégation du RDR à Prikro pour la mobilisation des militants, il a appelé tous les militants à prendre part à la révision des listes électorales et à s’inscrire en vue de prendre part aux échéances futures et donner la victoire à leur parti. «Inscrivez-vous sans calcul sur les listes si vous en remplissez les conditions d’âge, et donnons la victoire au parti avant la grande échéance de 2020», a t-il dit aux militants sortis nombreux pour l’écouter. (AIP) ge/bsp/cmas

