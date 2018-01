Côte d’Ivoire/ Les militants RDR de Gagnoa appelés à être fiers de militer dans le parti

Dakouri-Tabley lors de la rencontre avec la base à la séance d'information et de sensibilsiation (Photo Aip Gagnoa 28/01/2018)

Gagnoa, 28 jan (AIP)- Le vice-président du Rassemblement Des Républicains (RDR-parti présidentiel) en charge de la région du ôoh, Louis-André Dakouri-Tabley, a appelé les militants de son parti à être fiers de militer au sein du parti, samedi à Gagnoa, lors de la mission d’information et de sensibilisation auprès des bases. Il ne faut pas hésiter en interne à dire ce qui ne va pas, et comment développer la sympathie auprès des autres par le travail sur le terrain, a indiqué le vice-président, rappelant qu’il est du devoir des militants de dire ce qui est fait et qui a été fait comme travail par le Chef de l’Etat, « issu de nos rangs », et le rendre « sympathique » aux yeux des autres. Selon lui, à un moment donné de l’histoire de la Côte d’Ivoire, l’on...

