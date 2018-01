Côte d’Ivoire/ Les militants du PDCI à Sifié invités à la remobilisation

Dr Méité Aboulaye lors de son speech

Séguéla, 31 jan (AIP) – Les militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de la délégation régionale de Séguéla 2 qui comprend les circonscriptions administratives de Sifié, Kamalo et Worofla, ont été exhortés à la remobilisation en vue des futures échéances électorales, lors d’un meeting tenu dans l’enceinte du foyer polyvalent de Sifié. « Le sens qu’on peut donner à ce rassemblement, c’est la remobilisation de nos militants, la redynamisation du PDCI dans la région, pour un PDCI toujours plus fort, dans un RHDP plus dynamique et fort pour les échéances à venir », a déclaré, dimanche, le délégué régional de Séguéla 2, le maire de Sifié Méité Anlyou. Il a ajouté que la prochaine étape est une participation active à...

