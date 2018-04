Côte d’Ivoire / Les militants de l’UDPCI du Bounkani invités à la mobilisation pour le congrès

L'UDPCI mobilisent ses partisans pour le congrès

Bouna, 23 avr (AIP) – Une délégation du bureau politique de l’ Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), conduite par Mahama Gbané, a invité lundi, au foyer des jeunes de Bouna, ses militants du Bounkani à la mobilisation pour la réussite du congrès du parti prévu le 12 mai à Yamoussoukro. « Le président Albert Mabri veut décider avec la base. Et c’est pourquoi, il nous envoie porter ce message à nos militants, afin que ceux-ci se déplacent massivement pour ce grand rendez-vous du parti », a-t-il souligné. Selon M. Gbané il était question d’inviter les membres statutaires du parti qui résident dans la région du Bounkani, à se rendre nombreux à Yamoussoukro pour décider de l’avenir du parti et ce dans...

