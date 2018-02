Côte d’Ivoire / Les membres du RIP-EPT formés pour une éducation de qualité et inclusive

Les membres du comité régional du RIP-EPT de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 22 fév (AIP) -Les membres du comité régional du réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous (RIP-EPT) sont en formation depuis lundi à Yamoussoukro, en vue de conduire une sensibilisation, pour une éducation de qualité et inclusive en Côte d’Ivoire. Selon un membre du Conseil d’administration du RIP-EPT, Pr Ouattara Mamadou, la formation des membres du Comité régional de Yamoussoukro, la séance de renforcement de capacités permettra de mettre en place une équipe pour le suivi citoyen de la mise en œuvre du Plan sectoriel éducation (PSE) 2016-2025 et d’engager le dialogue avec les responsables politiques sur le suivi budgétaire et d’autres activités liées à l’EPT. Il a souligné l’importance de la société civile dans l’accompagnement...

