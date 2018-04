Côte d’Ivoire / Les membres de la chambre des rois et chefs traditionnels du Gbêkê présentés à Béoumi

Nanan N'goran Koffi, membre du directoire de la chambre des rois et chefs traditionnels de la Côte d'ivoire

Béoumi, 27 avr (AIP) – Les membres de la chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Gbêkê ont été présentés jeudi à Béoumi par le chef Canton des Faafouè Gossan, Nanan N’goran Koffi, membre du directoire de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire. Les huit membres de cette chambre régionale sont issus des quatre départements de la région de Gbêkê, notamment Bouaké, Sakassou, Botro et Béoumi, en raison de deux membres par département. « Votre statut de chef vous impose de dire la vérité en tout temps », a indiqué Nanan N’goran Koffi. En présence des autorités administratives, politiques, coutumières et des cadres du département, Nanan N’goran Koffi a rendu un hommage au président Alassane Ouattara...

