Côte d’Ivoire/ Les meilleurs élèves du 1er trimestre du lycée Mamie Fêtai et du collège moderne de Bingerville distingués

Bingerville (Abidjan), 26 jan (AIP)- Les meilleurs élèves du premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018 du lycée Mamie Fêtai et du collège moderne de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan) ont été distingués mercredi, lors de la traditionnelle Journée portes ouvertes, organisée par lesdits établissements. Au lycée Mamie Fêtai, les moyennes vont de 13,51 à 15,99, tout niveaux confondus, pour les diplômes d’honneurs et de 16,03 à 17,76 pour les prix d’honneurs. Pour le collège moderne, les primés étaient 139 au total. Ils sont issus des différentes classes (6e, 5e, 4e et 3e) et ont obtenu des moyennes à cheval entre 14 et 17. Aucun élève de première du lycée Mamie Fêtai n’a été retenu pour être récompensé au regard des critères définis par les responsables...

