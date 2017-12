Côte d’Ivoire / Les meilleurs élèves de l’IEP de San Pedro reçoivent des cadeaux du député Anoblé

le député Anoblé (en rouge) avec les parents des bénéficiaires et des lauréats

San Pedro, 25 déc (AIP) – Le député de San Pedro commune, Anoblé Miézan Félix, a récompensé samedi les 15 meilleurs élèves des écoles primaires et préscolaires de l’Inspection de l’enseignement primaire et préscolaire de San Pedro (IEP), soit au total 90 élèves. Un sac d’école, contenant des livres, et un jouet, sont l’essentiel des lots reçus par chacun des 90 meilleurs élèves de l’IEP San Pedro, à l’occasion de la 3ème édition de l’arbre de noël qui leur est dédié et organisé cette année au sein du Groupe scolaire JCI du quartier Lac. « L’objectif est de dire aux enfants qu’on obtiendra des cadeaux de nos parents, quand nous allons travailler en classe, et amener les parents à dire et à conditionner les cadeaux par les résultats scolaires »,...

