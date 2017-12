Côte d’Ivoire / Les meilleurs élèves de Daoukro reçoivent des cadeaux d’Henriette Konan Bédié

Les 700 meilleurs élèves de Daoukro ont reçu mardi des cadeaux de Noel de l’ex-première dame Henriette Konan Bédié

Daoukro, 27 déc (AIP) – Les 700 meilleurs élèves du département de Daoukro ont reçu mardi des cadeaux de Noël de l’ex-première Dame Henriette Konan Bédié et de l’Organisation non gouvernementale ONG-Servir, lors d’une cérémonie à l’auditorium de l’hôtel de la paix de Daoukro, en présence du corps préfectoral, des responsables du système éducatif de la région de l’Iffou et des parents d’élèves. S’adressant aux élèves venus des différentes zones de Daoukro pour la circonstance, Mme Henriette Bédié dit « Maman Mounette » a signifié que la fête de Noël est une opportunité pour témoigner notre amour à nos enfants, elle a ainsi exhorté les parents à cadeauter leurs enfants afin de les encourager à mieux...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.