Côte d’Ivoire / Les meilleurs agents de Bingerville primés par le maire Beugré Djoman

Le maire de Bingerville avec ses meilleurs agents de 2017

Bingerville, 1er jan (AIP) – Les 21 meilleurs agents municipaux de Bingerville ont été primés par le maire Beugré Djoman lors de la première édition des prix d’excellence « N’Zolié » (référence ou excellence en langue Baoulé), organisée à la salle des fêtes du petit séminaire dans la banlieue Est d’Abidjan. « C’est une cérémonie pour reconnaître le mérite des agents », a indiqué le maire Beugré Djoman en présence de son homologue du Plateau, Akossi Bendjo, avant de remettre le superprix avec un trophée et une enveloppe à chacun des six meilleurs agents lauréats des services financier socioculturel, technique et de la police municipale. Il a expliqué qu’il a voulu cette manifestation en hommage à l’un de ses collaborateurs, N’Zolié Konan Michel,...

