Côte d’Ivoire/ Les meilleurs acteurs de la filière cajou du Worodougou récompensés

Le président de la 2ATEW remettant le trophée du dg du CCA au préfet Benjamin Effoli

Séguéla, 17 jan (AIP) – Au nombre de 10, les meilleurs acteurs de la filière cajou dans le Worodougou ont été récompensés au cours d’une cérémonie organisée à la préfecture de Séguéla (Centre-ouest) par l’Association des acheteurs, exportateurs et transformateurs d’anacarde du Worodougou (2ATEW), en présence du préfet de région Benjamin Effoli ainsi que de la quasi-totalité des principaux intervenants dans ledit domaine. Pour Soumahoro Abdoulaye, le président de la 2ATEW qui s’exprimait samedi, lors de cette célébration, ces distinctions sont la reconnaissance du travail acharné et bien fait de ces personnes ou structures qui permettent au Worodougou, quatrième région productrice de cajou après le Béré, le Hambol et le Gontougo, de toujours se maintenir...

