Côte d’Ivoire / Les maires d’Abidjan s’engagent à la préservation du réseau routier

Le ministre Amédé Kouakou souhaite la contribution des maires pour la préservation du réseau routier.

Abidjan, 17 jan (AIP) – Les maires du District d’Abidjan se sont engagés mardi à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Infrastructures Economiques, Amédé Kouakou à participer à la préservation du réseau routier et l’assainissement des caniveaux de leur commune. «Les maires saluent cette initiative du ministre qui a décidé de les associer à cette problématique. Beaucoup d’efforts ont été faits par le Gouvernement, il faut que ces ouvrages soient entretenus. Il nous appartient de prendre nos responsabilités pour faire reculer l’incivisme de certaines populations», a lancé le vice-président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Danho Paulin. Pour lui, l’Etat a fait sa part et en tant que gestionnaires de cité,...

