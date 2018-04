Côte d’Ivoire/Les journées scientifiques 2018 de l’ISTC Polytechnique prévues en juin

TABLE DE SEANCE Dr Yao remi,directeur des Ecoles, à gauche, Mme Aline Gbessi, présidente des JCOM 2018, au centre et à droite Son adjoint M.BLEY

Abidjan, 19 avr (AIP)- L’édition 2018 des journées scientifiques ou « Journées du communicateur » (J’Com) de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique) se tiendront les 21 et 22 juin, a annoncé jeudi la présidente de ces rencontres, Gbessi Aline, au cours d’une conférence de presse. « Pour cette édition, nous aurons non seulement les journées scientifiques, le Forum de renforcement des capacités mais aussi le Salon des écoles où il sera question, pour nos différentes écoles de s’ouvrir à l’extérieur. Les jeudi 21 et vendredi 22 juin seront marqués par les Journée du communicateur et le samedi 14 juillet par le Forum de renforcement des capacités », a fait savoir Mme Gbessi. Les J’Com 2018 sont placées...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.