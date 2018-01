Côte d’Ivoire/ Les jeunes de la région du Gôh appelés à refuser la violence

Oumé, 06 jan (AIP) – Le révérend Kuégba Fouabi Jérémie, chargé de la communication de l’Office international des champs de missions évangéliques (OICME) de la région du Gôh, a appelé les jeunes de cette région à dire non à la violence. Lors de son exposé sur le thème « Rôle des jeunes dans la résolution pacifique d’un conflit », il a exhorté la jeunesse à se former et à refuser la facilité qui, dit-il, est un mal croissant de la société ivoirienne. Le révérend Kuégba les a exhortés également à réfuter la violence et la corruption, à contribuer à régler pacifiquement les conflits mais surtout à éviter que la politique ne prenne le pas sur leur conscience et leur avenir. Pour lui, une jeunesse qui ne se maîtrise pas est une bombe. (AIP) dl/sdaf/cmas

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.