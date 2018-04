Côte d’Ivoire/ Les ivoiriens invités à s’inspirer du modèle économique social du marché allemand

Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer,

Abidjan, 20 avr (AIP)- Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Florian Karner a invité mercredi, les Ivoiriens à s’inspirer du système de l’économie sociale du marché allemand en terme de culture d’entreprise pour développer dans un cadre sein et favorable l’émergence d’une économie forte en Côte d’Ivoire. « L’économie sociale du marché offre des chances égales pour tous. Il permet des trajectoires de vie dans lesquelles la performance, et non pas l’origine ou les revenus des parents, devrait déterminer le succès et l’avancement. Elle garantit également une concurrence libre et équitable dans l’économie », a déclaré le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Florian Karner, expliquant que « cette concurrence...

