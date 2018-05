Côte d’Ivoire/ Les inscriptions du concours national de la Famille modèle s’achèvent le 11 mai

Logo concours Famille Modele

Abidjan, 05 mai (AIP) – Les inscriptions pour l’édition 2018 du concours national de la Famille modèle lancée le 20 avril à Abidjan par la ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Prof Koné Mariatou, prennent fin le 11 mai. Selon une note d’information du ministère transmise à l’AIP, les familles désireuses de participer à ce concours sont invitées à s’inscrire dans les préfectures et les directions régionales du Ministère de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité ainsi qu’à à la Direction de la Famille sise à Abidjan. Trois critères majeurs ont été retenus en vue d’évaluer les candidats. Il s’agit de l’unité du couple et de la famille, les relations sociales et le service à la communauté...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.