Côte d’Ivoire/ Les fils de Tiassalé invités à la cohésion pour le développement du département

Le vice-président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Ebah Martial à l'occasion d'une invitation dans son village de Boussoukro

Tiassalé, 28 jan (AIP) – Le premier vice-président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Eba Assandé Martial, a reçu samedi, à Boussoukro, son village natal dans la sous-préfecture de N’Douci, les conseillers régionaux du département de Tiassalé ainsi que des cadres venus des quatre sous-préfectures du département. Pour lui, les élections régionales et municipales annoncées pour se tenir en 2018, ne doivent pas diviser les populations. Bien au contraire, il a indiqué qu’elles doivent montrer la vitalité de la démocratie et a demandé aux conseillers régionaux élus sur la même liste que lui, de rester soudés. Après ses collègues élus, le vice-président du conseil régional a promis d’inviter les chefs de villages et les cadres à une rencontre...

