Côte d’Ivoire/ Les feux tricolores défaillants à Guiglo

Les feux tricolores installés en février 2017 ( ph d'archives)

Guiglo, 15 jan (AIP)–Les feux tricolores installés aux deux principaux carrefours de la ville ne fonctionnent pas de façon régulière la journée et pas du tout dans la nuit, exposant ainsi les populations à divers dangers, a constaté l’AIP. Dans la journée, il arrive que les feux rouge et vert s’allument au même moment de chaque côté de la route. Ce dysfonctionnement entraîne fréquemment des accidents de circulation, ajouté à l’indiscipline et l’impatience des usagers. Selon les services techniques de la mairie, ces feux de signalisation, qui fonctionnent avec l’énergie solaire 24h/24, ne parviennent plus à la capter du fait de l’harmattan qui sévit en ce moment dans la région. Les feux tricolores ont été installés dans la ville de Guiglo en février 2017,...

