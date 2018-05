Côte d’Ivoire / Les festivités du cinquantenaire du parc de la Comoé démarre par un cross populaire

Cross populaire organisé à Bouna

Bouna, 5 mai (AIP) – Les festivités de la commémoration du cinquantenaire du parc national de la Comoé ont démarré, samedi, à Bouna par un cross lancé par le directeur général de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), le colonel Tondossama Adama. Ce sont 400 athlètes, hommes et femmes confondus de toutes les catégories qui ont pris part à ce cross sillonnant toute la ville. Les prix aux différents vainqueurs seront remis le samedi 12 mai, lors de l’apothéose qui enregistrera la présence effective de la ministre de l’Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable, Anne Désirée Ouloto. (AIP) on/bsb/kam

