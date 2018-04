Côte d’Ivoire/ Les femmes invitées à se mobiliser pour le prochain congrès extraordinaire du RDR

Les leaders du RDR (Mme Kandia en 3e position de la droite vers la gauche) chantant l'hymne de leur parti à la rentrée politique du RFR à Bouaké

Bouaké, 22 avr (AIP)-La secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR, au pouvoir), Kandia Camara, a invité, samedi, à Bouaké, les femmes de son parti, à se mobiliser pour prendre part activement et massivement part au prochain congrès extraordinaire qui se tiendra le 5 mai, à Abidjan, au palais des sports de Treichville. La secrétaire générale du RDR a demandé aux femmes d’effectuer massivement le déplacement sur Abidjan à cause de l’importance de ce congrès qui s’inscrit dans le cadre des différentes étapes à franchir par les partis membres du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en vue de finaliser leur projet de parti unifié. «Ce jour-là, nous allons leur démontrer que nous, les femmes du Rassemblement des femmes...

