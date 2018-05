Côte d’Ivoire/ Les femmes du secteur vivrier de Tiassalé veulent accéder aux terres cultivables

M. M'Bolo Martin visite des femmes du secteur vivrier de Tiassalé, le 05 mai 2018

Tiassalé, 06 mai (AIP) – Les femmes du secteur du vivrier et de l’élevage du département de Tiassalé, regroupées en une société coopérative officiellement présentée samedi au foyer des jeunes de N’douci, sollicitent l’accès aux terres cultivables. Leur présidente, Rosalie Komenan, a énuméré les difficultés qu’elles rencontrent dont la plus préoccupante est l’accès aux terres rurales. Elle a demandé au président du conseil régional de l’Agneby – Tiassa, M’bolo Nando Martin, président de la cérémonie, d’user de sa casquette de député et de président de groupe parlementaire, pour se pencher sur le sort des femmes rurales. Mme Komenan a ensuite égrené les difficultés secondaires et les défis à relever pour les femmes....

