Côte d’Ivoire/ Les femmes du Lôh-Djiboua à l’école de la vie associative

Divo, 28 fév (AIP) – Quelque 140 associations, membres de la fédération des associations et organisations féminines de Divo, participent depuis mardi, à un séminaire censé les doter d’outils efficaces pour un meilleur fonctionnement. Six communications notamment ‘’ la prévention et le règlement de conflits en vie associative’’ et les ‘’techniques pour une autonomisation financière durable en association et de recherches de partenaires financiers’’ sont au menu de cette rencontre qui prend fin mercredi. Portée sur les fonts baptismaux en novembre 2017, la fédération des femmes du Lôh-Djiboua se veut l’organe unique représentatif des femmes de Divo et un cadre d’échanges pour contribuer à la cohésion sociale, rappelle-t-on. (AIP) gso/fmo

