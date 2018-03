Côte d’Ivoire/ Les femmes du Bounkani de plus en plus écoutées et concertées, selon des participantes à un atelier

Formation des femmes à Bouna par Onu-Femmes

Bouna, 02 mars (AIP)-Les femmes du Bounkani sont de plus en plus écoutées et concertées par les hommes, ont fait savoir jeudi, des participantes à un atelier organisé et financé par Onu femmes, portant sur la formation des femmes et des jeunes filles aux techniques de médiation et de gestion de conflits. Pour Affissata Ouattara, l’on assiste aujourd’hui à changement de mentalités de certains chefs traditionnels et religieux qui commencent à accorder une place honorable à la femme en matière de prise de décisions. « Aujourd’hui, tout a changé. Dans tous les secteurs, on parle de la question du genre. Et cela a tellement été expliqué à nos dignitaires, au point que ceux-ci, avant de prendre une décision consultent d’abord les femmes », a-t-elle clarifié. Selon...

