Côte d’Ivoire/ Les femmes de l’Eglise Harriste appelées à plus de vigilance dans le foyer

Oumé, 07 mai (AIP) – Les femmes de l’Eglise Harriste d’Oumé ont été invitées à plus de vigilance et de responsabilité dans leurs foyers respectifs, à l’occasion du rendez-vous religieux destiné à célébrer, dimanche, la gente féminine de la confession, au quartier Gota Baoulé. « Femme Harriste, ne laisse pas le méchant faire de ta maison son lieu de pique-nique et sa salle de réunion nocturne. Redouble de vigilance dans la prière et l’obéissance, car le dragon assaillant est tout près de toi », a sensibilisé la prédicatrice du jour, Béatrice Guéda, s’appuyant sur le verset 48 de l’Apocalypse, chapitre 12. Face à cette menace ennemie, l’oratrice Guéda a demandé à l’ensemble des femmes de toujours recourir à Dieu, pour la protection quotidienne...

