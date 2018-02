Côte d’Ivoire / Les examens blancs régionaux se tiennent malgré des velléités de perturbation

Des élèves en pleine composition.

Tiébissou, 28 fév (AIP) – Les examens blancs régionaux de la DRENETFP de Yamoussoukro à Tiébissou se déroulent normalement malgré quelques tentatives de perturbation. Dans le souci d’éviter de perdre des heures de cours dues aux compositions des examens blancs régionaux et aux jours de cours perdu en décembre dû au départ précipité des élèves en congés de Noël et du nouvel an, la DRENETFP de Yamoussoukro a innové en demandant aux établissements de faire se dérouler concomitamment les épreuves écrites et les cours pour les classes intermédiaires (6è, 5è, 4è, 2nde et 1ère). Depuis le lundi 26 février, les épreuves ont débuté et se poursuivront jusqu’au vendredi 1er mars dans tous les établissements secondaires de Tiébissou. Toutefois, lundi et mardi,...

