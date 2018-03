Côte d’Ivoire/ Les étudiants de l’UIGB exhortés à relever le défi du développement en Afrique

le vice Ministre des affaires étrangères de l’Inde, Mobashar Jawed, lors d’une conférence tenue à lUIGB

Grand-Bassam, 02 mars (AIP) – Les étudiants de l’Université internationale de Grand-Bassam (UIGB) ont été exhortés, à revaloriser le développement de l’Afrique, mercredi par le Vice-ministre des Affaires étrangères de l’Inde, Mobashar Jawed, lors d’une conférence tenue au sein de cet établissement en présence des autorités administratives et politiques de la première capitale de notre pays. « Nous devons accorder la priorité à l’éducation pour former notre jeunesse à revaloriser nos potentiels. L’Inde et l’Afrique ont connu le même passé colonial, mais aujourd’hui, l’Inde a pu rebondir grâce à la priorité faite à l’éducation et à la formation. La côte d’Ivoire est sur le bon chemin pour son développement économique et culturel », a...

