Côte d’Ivoire/ Les enseignants et les parents d’élèves exhortés à plus de responsabilités

Lakota, 23 jan (AIP) – Le chef de cabinet du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kouyaté Abdoulaye, a invité enseignants et parents d’élèves à jouer pleinement leur partition dans l’éducation des enfants. Il s’exprimait, lundi, lors d’une conférence, à Lakota sur le thème « civisme et engagement de tous pour une école de qualité », en présence de tous les acteurs du système éducatif de la ville de Lakota à savoir chefs d’établissement, inspecteurs, professeurs et instituteurs. Pour le conférencier, le thème de cette année scolaire appelle tous les acteurs du système scolaire à une amélioration de l’école. Il a particulièrement insisté sur le rôle des enseignants et des parents...

