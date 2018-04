Côte d’Ivoire/ Les enseignants de Téhini sensibilisés sur la bonne tenue des examens à grand tirage

Les enseignants de Téhini sensibilisés sur la bonne tenue des examens à grand tirage

Téhini, 14 avr (AIP)- Le directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle du Bounkani, Koffi Komenan Hyacinthe, a rencontré samedi le personnel administratif et les enseignants de Téhini pour prodiguer des conseils sur la bonne tenue des examens à grand tirage de l’année 2017-2018. La salle de réunion du collège moderne Téhini a été le cadre de cette rencontre. Le responsable de l’éducation nationale dans le Bounkani a demandé aux enseignants de respecter les horaires des examens, d’éviter la fraude, de veiller au bon déroulement des épreuves, de respecter les consignes données avant, pendant et après les examens. Il a dit compter sur la bonne foi de chacun et de tous pour la réussite...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.