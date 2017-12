Côte d’Ivoire/ Les enseignants de l’IEP 1 de Bondoukou promettent de rehausser le niveau de lecture des apprenants

Bondoukou, 23 déc (AIP) – Près de 500 enseignants de l’Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (IEP 1) de Bondoukou ont promis de rehausser le niveau de lecture des écoliers, au terme d’un séminaire de renforcement des capacités organisé de mercredi à vendredi à Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo). Selon le représentant du directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-PF), Hien Lehelté, les enseignants ont accepté, « à plus de 90%, de modifier vos mauvaises pratiques et épouser les thématiques développées durant ce séminaire pour accroître le niveau de lecture de nos enfants ». Il a invité les enseignants à faire un bon usage des retombées de l’atelier...

