Côte d’Ivoire / Les enfants de l’orphelinat de Bingerville comblés de cadeaux par L’église Orthodoxe

une vue des enfants comblés de cadeaux (image d'archives)

Bingerville, 26 déc (AIP) – L’église Orthodoxe de Côte d’Ivoire a offert aux enfants de l’orphelinat de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), plus de 200 cadeaux venus d’Egypte, à l’occasion du traditionnel arbre de Noël, dans le cadre d’un partenariat, . Selon le Directeur Marcel Légré, qui ‘exprimait mercredi, il s’agit à travers cette célébration d’apporter la joie de vivre à ses pensionnaires en leur communiquant le rêve de la magie Noël afin d’oublier les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il a traduit sa gratitude au donateur et aux autres partenaires qui ont rendu ce moment possible. Le représentant de la ministre de la Femme, de la protection de l’Enfant et de la Solidarité, Gislain Coulibaly, a demandé...

