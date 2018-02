Côte d’Ivoire/ Les élus locaux sensibilisés sur la participation citoyenne des jeunes aux actions de développement

Les participants à l'atelier de l'ONG DDE-CI sur la participation citoyenne de jeunesse

Abidjan, 23 fév (AIP) – L’organisation non gouvernementale (ONG) Dignité et droit pour les enfants en Côte d’Ivoire (DDE-CI) a initié, jeudi, un atelier de sensibilisation et de formation des élus et cadres locaux, en vue d’une synergie d’actions visant la participation citoyenne des enfants aux actions de développement, au siège de la CERAO, à Abidjan Cocody-Deux Plateaux. Les modules de formation ont porté, entre autres, sur les problématiques et défis, la méthodologie d’approche participative et développement. Ils ont instruit l’assistance sur la nécessité, pour les élus, d’aller à l’écoute des besoins réels des jeunes, de les impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre effective de leurs projets avec un mécanisme de suivi. La directive exécutive...

