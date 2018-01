Côte d’Ivoire / Les élèves maîtres formés par les professeurs de CAFOP d’Odienné à Madinani

Les élèves maîtres formés par les professeurs de CAFOP d’Odienné à Madinani

Madinani, 27 jan (AIP) – Les professeurs de Centre d’animation et de la formation pédagogique (CAFOP) d’Odienné ont formé jeudi des stagiaires de la deuxième année au groupe scolaire Madinani 1 et 2 (Nord, Région du Kabadougou) en vue de s’encquérir des difficultés rencontrés par ceux-ci. Des prestations de certains stagiaires déployés sur le terrain au titre de l’année scolaire 2017-2018 avec des élèves du groupe scolaire s’est accentué sur des leçons d’Epreuve physiques et sportives (EPS) au préscolaire et primaire, de mathématiques au cours préparatif et de sciences avec les élèves du cours élémentaire, en présence des quelques directeurs et de tous stagiaires de la circonscription. Ces prestations ont été suivies de critiques et de conseils pour...

