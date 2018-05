Côte d’Ivoire/Les élèves du lycée de Niellé instruits sur les IST et le Sida

Les élèves de Niellé instruits sur les IST et le VIH/Sida

Ouangolodougou, 04 mai (AIP)- A l’initiative de la direction départementale de la Jeunesse, de la Promotion de l’emploi et du Service civique de Ouangolodougou et le Service de santé scolaire et universitaire (USSU), les élèves du lycée moderne de Niellé ont été sensibilisés sur les dangers et les conséquences des infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida, jeudi à la salle de mariage de la mairie de Diawala. Le médecin-chef de l’USSU, Silué Nahoua Donaci, a informé ces élèves sur les principales IST, leurs voies de transmission ainsi que leurs signes annonciateurs, avant de leur prodiguer des conseils pour se prémunir contre les maladies liées aux IST de même que les conduites à observer en cas d’infection. « Les complications liées aux IST vont...

