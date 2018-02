Côte d‘Ivoire / Les élèves de troisième et de terminale de Minignan en examen blanc

Des élèves en examen blanc à Minignan

Minignan, 27 fév (AIP) – Les élèves des classes de troisième et de terminale ont entamé lundi les épreuves des examens blancs, en vue de la préparation des examens de fin d’année. Selon le proviseur, Daniel Pkéan ces épreuves devront permettre à ses élèves de mieux se préparer. « En plus, c’est une occasion pour les enseignants de déceler d’éventuelles insuffisances chez les apprenants afin d’y remédier avant les examens de fin d’année », a-t-il assuré. Ce sont au total 224 candidats qui affrontent les épreuves, notamment 200 pour le BEPC et 24 pour le baccalauréat. Ces épreuves s’achèvent jeudi et les résultats une semaine plus tard. (AIP) kd/gak/kam

