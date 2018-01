Côte d’Ivoire/ Les élèves de Niakara assainissent leurs établissements

Niakara, 13 jan (AIP) – Les écoliers et élèves des inspections d’établissements primaires, collèges et lycées de Tafiré, Tortiya et Niakara dans la région du Hambol, ont entrepris, vendredi, des travaux d’assainissement de leurs établissements, en présence des encadreurs. Au groupe scolaire Nanlo Bamba A et B de la ville de Niakara, plus de 600 écoliers munis de dabas, balais, sceaux et de poubelles ont procédé au nettoyage interne et externe des salles de classe et de l’enceinte de leur établissement, situé au quartier Plateau. « Nous procédons ce jour à l’assainissement de notre école et de ses environs dans le cadre de la deuxième journée de salubrité, instituée par le ministère, a indiqué le directeur Porofoha Yéo. Cette deuxième journée...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.