Côte d’Ivoire/ Les élèves de M’Bahiakro assainissent leurs cadres d’étude

Des élèves de M'Bahiakro en train d'assainir leur cadre de vie

M’Bahiakro, 13 jan (AIP) – Les élèves des différents établissements scolaires de M’Bahiakro (Centre-est, région de l’Iffou) ont participé vendredi, à une opération de salubrité visant à assainir leurs cadres d’études, à la faveur de la deuxième journée nationale de salubrité en milieu scolaire, a constaté l’AIP. Dans toutes les écoles primaires et les trois établissements secondaires de la ville visités, les tout-petits élèves comme les plus grands, munis de balais, de machettes, de brouettes et autres matériels de salubrité, étaient à la tâches pour rendre propre les salles de classe, les toilettes et les cours des écoles. Des herbes envahissantes aux bouts de papiers qui trainaient en passant par les toiles d’araignée,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.