Côte d’Ivoire/ Les élèves de Daoukro invités à opérer un choix judicieux correspondant à leur aptitude

Des journées carrières organisées à Daoukro.

Daoukro, 28 avr (AIP) – Les élèves de la région de l’Iffou ont été appelés à opérer un choix judicieux, approprié et correspondant à leur aptitude lors de la deuxième édition des journées carrières éclatées, tenues de façon consécutive du mardi au jeudi, dans les départements de Prikro, M’bahiakro et Daoukro, en présence des autorités administratives desdits départements, des parents et des élèves. S’exprimant, lors de la dernière étape qui s’est tenue sur l’esplanade du foyer polyvalent du lycée HKB, le président fondateur de l’ONG-Ye Moaye a fait savoir que ces journées impliquent la volonté de permettre aux apprenants d’accéder aux informations actualisées, afin d’opérer des choix judicieux, appropriés,...

