Côte d’Ivoire/ Les élèves de Bouna instruits sur l’importance de la lecture

L'enseignant-journaliste, Oulaï Natem basé à Bouna

Bouna, 10 jan (AIP)- Les élèves issus de tous les établissements secondaires de la ville de Bouna ont pris part à une conférence organisée mercredi, par l’association des élèves et étudiants du Bounkani « Binkadi » et prononcée par l’enseignant-journaliste et dramaturge Oulaï Koatéhi Natem, au foyer du lycée moderne sur l’importance de la lecture dans la vie de l’apprenant. Il s’est agi, pour le professeur de Lettres modernes, de passer en revue les offres exceptionnelles que procurent la lecture dans l’acquisition de la connaissance et la consolidation des acquis. Selon M. Oulaï Natem, la lecture est le point de départ de tout apprentissage scolaire, un véritable trésor dont doivent se délecter avec ferveur les élèves...

