Côte d’Ivoire/ Les élèves de Bouna instruits sur les métiers et filières de formations professionnelles

Les élèves de Bouna étaient nombreux à la journée carrière du CIO

Bouna, 26 avr (AIP)- Les élèves des établissements secondaires de Bouna ont été instruits mercredi, au lycée moderne, sur les filières de formations professionnelles au cours du lancement des journées d’informations et d’orientation 2018, dans le Bounkani. Selon le directeur du centre d’informations et d’orientation (CIO) de Bouna, N’gaza Tanoh Jules, cette activité initiée par cette structure vise à informer toute la jeunesse et en particulier les élèves sur les métiers et filières de formations professionnelles afin qu’ils puissent opérer de meilleurs choix pour leur avenir. »Nous sommes honorés et ravis en ce sens que cette séance d’informations nous a permis de comprendre les débouchés de plusieurs filières pouvant nous permettre...

