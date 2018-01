Côte d’Ivoire/ Les élections sont l’expression de la vitalité d’une démocratie (Préfet de Niakara)

Le préfet intérimaire de Niakara, Yacouba Ouattara, entouré des sous-préfets du département

Niakara, 21 jan (AIP) – Le préfet intérimaire de Niakara (région du Hambol), Yacouba Ouattara, exhortant les futurs candidats, les militants et sympathisants des partis politiques à plus de maturité et de responsabilité lors des prochaines élections locales, a souligné que les consultations populaires sont en général l’expression de la vitalité d’une démocratie. Le chef par intérim de l’administration territoriale de Niakara s’exprimait mardi lors de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel an, invitant ses populations à préserver et à consolider la paix pendant les élections municipales, régionales et sénatoriales prévues cette année. « En effet, les élections sont l’expression de la vitalité d’une démocratie, des...

