Côte d’Ivoire/ Les DREN s’engagent à plus de professionnalisme dans la gestion de l’école

Les DREN en atelier de renforcement de capacité pour une meilleure gestion de l'école

Yamoussoukro, 07 mai (AIP)-Les directeurs régionaux de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-PF) de Côte d’Ivoire ont pris l’engagement samedi, à Yamoussoukro, au terme d’un séminaire sur le management d’être désormais plus professionnels et efficaces dans l’exercice de leur fonction. « Nous avons été nommés à un poste de responsabilité et nous devons agir en professionnels », a déclaré le Directeur régional d’Abengourou, Florence Nepéli, après trois jours de formation » enrichissante ». Elle a confié que les DREN ont été suffisamment outillés pour bien manager leurs différentes structures. « Nous avons reçu des techniques de réunion pour accroître notre compétence en la matière,...

