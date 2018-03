Côte d’Ivoire/ Les Dozo sollicités pour lutter contre l’insécurité à Vavoua

Un détachement de Dozo dans les rues de Vavoua

Vavoua, 06 mars (AIP)-La confrérie de chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, a été sollicitée par les populations pour lutter contre l’insécurité et le grand banditisme à Vavoua, a constaté l’AIP. Depuis deux semaines, à partir de 21h, à certains carrefours de la ville de Vavoua, sont postés des hommes en tenus de chasseurs traditionnels du Nord de la Côte d’Ivoire, avec en main un fusil calibre 12 et souvent une arme blanche. Ils ont pour mission d’appuyer les agents de la police dans la lutte contre l’insécurité. Plusieurs noctambules ont déjà témoigné être pris et souvent gardés par ces Dozo. Selon Romain Poho, un agent de la sous-préfecture, les Dozo gardent les noctambules quand ils les trouvent suspects. Dans cas contraire, ils les accompagnent...

